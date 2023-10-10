في عيد ميلاده.. رأي محمد منير في لقب «المطرب الألفا»

مسيرة غنائية طويلة، ومشوار حافل بالإنجازات، ورحلة تجاوز صداها حدود الوطن العربي، قطعها الفنان محمد منير، على مدار العقود الماضية، ليُصبح واحدًا من أبرز وأهم المُغنيين المصرية، وصاحب لون غنائي مُميز، وله طابع خاص، ليتفرد بتجربته، ويصل بها إلى القمة.

مقارنات عدّة، وُضع فيها محمد منير مع عمرو دياب، من قبل الجمهور وكذلك النقاد، وكان البعض يتحسس ويترقب من سيتخطى نجومية الآخر، لاسيما وأنّ لكل منهما مشروع غنائي مستقل ومختلف عن الثاني.

وفي عيد ميلاده الـ69، الذي يحل اليوم الثلاثاء، تحدث محمد منير، في لقاءٍ تليفزيوني سابق له، عن مقارنته مع عمرو دياب، من قِبل الناقد طارق الشناوي، الذي كتب مقالًا صحافيًا ذات مرة، قال فيه إنّ: «الهضبة هو ألفا الأغنية المصرية»، بمعنى أنه «نمبر وان» ويقف على مسافة بعيدة عن أقرب منافسيه.

رغم أنّ هذا التصريح، قد يُزعج محمد منير، لكنه علق بشكلٍ توضيحي، وأكد أنه لا يقتنع قط، بمصطلح «ألفا» أو «نمبر وان»، إذ يرى أنّ عرش الأغنية المصرية، يتسع لكثيرين، ليس عمرو دياب وحده، أو حتى هو بمفرده، بل تشمل مطربين كثيرين، قائلًا: «عمرو دياب واحد من القلائل المُجتهدين في عالم الأغنية، وله بصمته، وطريقة أدائه في الغناء، وجمهوره العريض، لكن أعتقد أننا في زمن تتعدد فيه العروش».

مطربون كثيرون يشتركون في لقب «نمبر وان»

وأضاف «شعبان عبد الرحيم ألفا، وأنا ألفا، وحكيم ألفا، ومحمد فؤاد وعلي الحجار ومحمد الحلو ألفا.. إذن المسألة دي أنا رافضها تمامًا، لكن ليس لشخص عمرو دياب أو غيره، أنا عاوز الناس تتعود يكون عندها تعدد في الأذواق والسمع، منقدرش نمشي على تراك واحد وقناة صوتية واحدة».

ويرى محمد منير، أنّ «كل شخص هيجتهد في طريقته وأسلوبه وتميزه في خصوصيته، هيكون ألفا في طريقه»، متابعًا «النهاردة فيه تعدد في أشكال الغناء، والقضية محسومة».