محمد منير يقترب من 7 ملايين مشاهدة بأغنية الساحل الشمالي

اقترب الفنان محمد منير من تحقيق 7 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بالدويتو الغنائي «الساحل الشمالي»، الذي قدمه بالتعاون مع الفنانة ميريام فارس.

«الساحل الشمالي» أول تعاون بين منير وميريام فارس

أغنية الساحل الشمالي، أول تعاون بين محمد منير وميريام فارس، وهي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، وجيتار شريف فهمي، وإيقاعات أحمد بدير، وناي محمد خيري.

كلمات أغنية الساحل الشمالي

ونالت أغنية الساحل الشمالي، نجاحا كبيرا وإشادات الجمهور، وتقول كلماتها: «في الساحل الشمالي.. يا أسمر مالك ومالي.. سيبني أتشمس في حالي.. ومتشغلليش في قلبي.. أنا قلبي لسه خالي.. أنا كنت في حالي ماشي.. بسألك عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي.. قال بس أنتوا الحقوه.. بسأل ع الشوكولاتة.. رد عليا بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا».