«تجارية الإسماعيلية»: المعارض المخفضة توفر المنتجات من المصنع مباشرة

قال أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، إن معرض «أهلا مدارس» بالإسماعيلية يتميز بأسعاره المخفضة، لحرص الغرفة على مشاركة أصحاب المصانع، وهو ما ساعد في تقديم تخفيضات حقيقية شعر بها المستهلك عند شرائه المستلزمات المدرسية.

وأضاف «الشافعي»، خلال جولته اليوم الاثنين، أن تلك المعارض تظهر القدرات الذاتية للدولة، وتوجه رسالة قوية عن الصناعة المصرية القوية.

وتفقد «الشافعي» معرض «أهلا مدارس 2023»، في إطار المتابعة المستمرة لحركة البيع والشراء، لرصد إقبال المواطنين وردود الأفعال بخصوص أسعار وجودة المعروضات.

رفع العبء عن المواطنين

وقال رئيس الغرفة، إن المعرض في الإسماعيلية يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمعارض الموسمية التي تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات، تخفيفا عن كاهل المواطن البسيط، وشدد علي العارضين بضرورة المعاملة الطيبة مع المواطنين المترددين علي المعرض.

والتقي «الشافعي» بعضوات مجلس سيدات الأعمال برئاسة امال محمود ابراهيم، وشدد علي أهمية الحضور للمتابعة وتسكين جميع العارضات الراغبين في المشاركة في المعرض والذي يستمر حتي منتصف أكتوبر.