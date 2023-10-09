انخفاض أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات، ووصل سعر الجرام إلى نحو 2205 جنيهات، مقابل 2210 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2520 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2205 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1890 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و640 جنيها.