شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين.. «متستعجلش في البيع»

كشف عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة عن أن الفترة السابقة شهدت حالة من الاستقرار في الأسعار يصاحبها بعض الهبوط لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا إذ أنه وصل إلى 2150 جنيها، ويعود ذلك لانخفاض سعر البورصة العالمية مع قلة الطلب في السوق المحلي نظرًا لدخول المدارس وانخفاض الشراء على الذهب.

وأضاف المغربي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية أيضًا كان هناك حالة من البيع البسيط نظرًا لاحتياج البعض للأموال بسبب بداية العام الدراسي الجديد، لذا كان هناك ركود في سوق المحلي للذهب يصحبه حالة من البيع، ما أدى إلى التوازن بين العرض والطلب قائلا: «يمكن كان العرض شوية اكتر من الطلب ما تسبب إلى انخفاض سعر الذهب».

نصائح من شعبة الذهب

وتابع أن تغير سعر الذهب بعد ذلك بسبب الأحداث العالمية، ونصح عضو شعبة الذهب المواطنين الذين لديهم فائض من الأموال شراء الذهب كونه يعتبر الملاذ الآمن على المدى الطويل ومن أفضل الاستثمارات وخاصة عند استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن من الممكن الشراء في الوقت الحالي طالما يمتلك الشخص الأموال.

شعبة الذهب: «متستعجلش في بيع الذهب»

وأوصى «المغربي»، بعدم الاستعجال في بيع الذهب، مؤكدًا أن الذهب استثمار على المدى الطويل وليس القصير، وأن المتعارف عليه عبر التاريخ، أن الأسعار ترتفع مع مرور الأعوام، وهو أمر طبيعي لذا البيع يكون عند الضرورة فقط، أي إذا كان الشخص يحتاج إلى الأموال لأمر آخر مهم.