سعر الذهب اليوم في مصر بختام التعاملات

سجل سعر الذهب اليوم 8-10-2023 في مصر خلال ختام التعاملات، جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2190 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة بحسب بيانات بورصة الذهب.

وجاء سعر الذهب اليوم 8-10-2023 في مصر خلال ختام التعاملات، كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، مع ختام التعاملات، وهو الأكثر نقاءً، يأتي بـ2503 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 بـ1877 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 بـ2190 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1460 جنيهًا، وعيار 12 بـ1251 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال ختام التعاملات بـ17520 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب عالميًا بالنسبة للأوقية بـ1832 دولارًا أمريكيًا.