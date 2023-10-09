رغم إصابته.. بطل مصري حصل على ميداليتين ذهبيتين في بطولة «مستر أمريكا»

قال اللاعب إسلام عبد المعين، بطل العالم في لعبة القوة البدنية، إنَّه فاز بميداليتين ذهبيتين في بطولة «مستر أمريكا» للقوة البدنية رغم الإصابة التي لحقت به قبل البطولة، مشيرًا إلى أنَّه فخور برفع علم مصر في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بهذه البطولة.

البطولة قوية

وأضاف «عبدالمعين»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هذه البطولة قوية ولعبت بطولة مستر أولمبيا وحصلت على المركز الأول، وفي هذا العام لعبت بطولة أرنولد كلاسيك للمصارعة الأمريكية وحصلت على المركز الأول وفي أكتوبر لعبت بطولة مستر أمريكا وفزت فيها بميداليتين ذهبيتين».

وتابع بطل العالم في لعبة القوة البدنية: «أشكر كل من دعموني وكل المصريين وأنا فخور بأنني حققت هذا الإنجاز لبلدي مصر، والمصريين بيتعملهم ألف حساب في بطولات العالم ونحن دولة قوية جدا برئيسها وشعبها، فزت على منافسهم أغلبهم أمريكيين وحرصت على عدم إظهار إصابتي واعتمدت على الله حتى فزت بميداليتين ذهبيتين».