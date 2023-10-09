رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيلم «فوي فوي فوي» يتصدر شباك التذاكر.. حقق 313 ألف جنيه في يوم واحد

كتب:

أحمد حسين صوان
12:55 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
فوي فوي فوي

فوي فوي فوي

يواصل فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج، تصدر شباك التذاكر، في دور العرض المصرية، إذ يحتل المركز الأول، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم فوي فوي فوي يتصدر شباك التذاكر

وأوضح الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «فوي فوي فوي» لـ محمد فراج، حقق 313.3 ألف جنيهًا، في شباك التذاكر، أمس الأحد، بينما تجاوز ما حققه على مدار الثلاثة أسابيع الأخيرة، نحو 20 مليون جنيهًا.

يشارك في فيلم فوي فوي فوي، نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

تدور أحداث فيلم فوي فوي فوي في إطار كوميدي، حول شاب ينضم إلى فريق كرة قدم للمكفوفين، وينجح في خداع من حوله.

الفيلم يمثل مصر في جائزة الأوسكار

وجرى اختيار فيلم «فوي فوي فوي» لتمثيل مصر والمنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم عالمي في نسختها الـ96، ضمن قائمة ضمت أفلام «وش في وش»، «19 ب»، «بيت الروبي» و«الباب الأخضر»، وعبر أبطال الفيلم عن سعادتهم الشديدة بعد الترشح.

اقرأ المزيد:

محمد فراج عن ترشيح فيلم «فوي فوي فوي» لجائزة الأوسكار: «مبسوط وممتن»

محمد فراج يقترب من 10 ملايين جنيه إيرادات بفيلم فوي فوي فوي

بسنت شوقي ترد على شائعة انفصالها عن محمد فراج: «مش عارفة عايزين مننا إيه»

محمد فراج عن دوره في فيلم «فوي فوي فوي»: تمثيل فقدان البصر أكبر تحد
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.