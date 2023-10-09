فيلم «فوي فوي فوي» يتصدر شباك التذاكر.. حقق 313 ألف جنيه في يوم واحد

يواصل فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج، تصدر شباك التذاكر، في دور العرض المصرية، إذ يحتل المركز الأول، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم فوي فوي فوي يتصدر شباك التذاكر

وأوضح الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «فوي فوي فوي» لـ محمد فراج، حقق 313.3 ألف جنيهًا، في شباك التذاكر، أمس الأحد، بينما تجاوز ما حققه على مدار الثلاثة أسابيع الأخيرة، نحو 20 مليون جنيهًا.

يشارك في فيلم فوي فوي فوي، نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

تدور أحداث فيلم فوي فوي فوي في إطار كوميدي، حول شاب ينضم إلى فريق كرة قدم للمكفوفين، وينجح في خداع من حوله.

الفيلم يمثل مصر في جائزة الأوسكار

وجرى اختيار فيلم «فوي فوي فوي» لتمثيل مصر والمنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم عالمي في نسختها الـ96، ضمن قائمة ضمت أفلام «وش في وش»، «19 ب»، «بيت الروبي» و«الباب الأخضر»، وعبر أبطال الفيلم عن سعادتهم الشديدة بعد الترشح.