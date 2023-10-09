أنصار المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يستقبلونه بالهتافات قبل تقديم أوراقه (صور)

حرص عدد كبير من الوفديين من مختلف المحافظات، على استقبال المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بأعلام الوفد والهتافات، وذلك بمقر الحزب الرئيسي؛ استعدادا للذهاب للهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

كما كان في استقبال رئيس الوفد قيادات الحزب من المحافظات وأعضاء الهيئة العليا للحزب.

ومن المقرر أن يتقدم المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم.