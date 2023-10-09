فيلم «حسن المصري» يحقق 208 ألف جنيه في يوم واحد

كشف الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات الذي حققها فيلم «حسن المصري» بطولة الفنان أحمد حاتم، في شباك التذاكر خلال أمس الأحد، موضحًا أنه جاء بالمركز الثاني، بعد فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج.

وأوضح في بيانٍ صحفي أنّ فيلم «حسن المصري» حقق في شباك التذاكر أمس الأحد، 208 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه في السينمات نحو مليوني جنيهًا.

أبطال وأحداث فيلم حسن المصري

وتدور أحداث فيلم «حسن المصري» حول معاناة حسن من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة حيث يكون سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة؛ فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كل المخاطر مهما تكلف الأمر.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد حاتم، ومراد مكرم، ودياموند بو عبود، ولينا صوفيا بن حمان، وأيسل محمد رمزي، وفريال يوسف، وجنيفز عازار، وجاد أبو على، والعمل من تأليف نور لبيب، وإخراج سمير حبشي.