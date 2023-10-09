أحمد حاتم: لم أستعن بدوبلير في مشاهد الأكشن بفيلم «حسن المصري»

طُرح فيلم «حسن المصري» للفنان أحمد حاتم، مؤخرا، في جميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وتدور أحداثه في إطار أكشن اجتماعي.

أحمد حاتم يكشف كواليس تصوير مشاهد الأكشن

وقال أحمد حاتم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لم يستعن بدوبلير في مشاهد الأكشن في فيلم «حسن المصري»، حيث قام بالتدريب عليها في مصر ولبنان حتى تخرج بشكل جيد.

تفاصيل فيلم «حسن المصري»

وتدور أحداث فيلم «حسن المصري» حول معاناة حسن من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة حيث يكون سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة؛ فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كل المخاطر مهما تكلف الأمر.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد حاتم، ومراد مكرم، ودياموند بو عبود، ولينا صوفيا بن حمان، وأيسل محمد رمزي، وفريال يوسف، وجنيفز عازار، وجاد أبو على، والعمل من تأليف نور لبيب، وإخراج سمير حبشي.