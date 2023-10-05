فيلم حسن المصري يحقق 364 ألف جنيه إيرادات بدور العرض خلال 24 ساعة

استطاع الفنان أحمد حاتم أن يحقق نجاحا كبيرا بفيلمه حسن المصري، الذي بدأ عرضه أمس بدور العرض للمرة الأولى، ويدخل ضمن منافسة أفلام موسم الصيف.

إيرادات فيلم حسن المصري

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم حسن المصري جاء بالمركز الثاني بين الأفلام المنافسة، وحقق مايقرب من 364 ألف جنيه أمس فقط في دور العرض.

أحداث فيلم حسن المصري

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، يجسّد أحمد حاتم، شخصية حسن، ويُلقّب بالمصري، لتواجده في لبنان، ولكن تحدث أزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، ويحاول الخروج من تلك الأزمة ولكنه يفاجئ بمشكلة كبيرة في حياته يحاول حلها.

أبطال فيلم حسن المصري

يشارك أحمد حاتم بطولة الفيلم، دياموند عبود، فريال يوسف، مراد مكرم، وعدد من النجوم، ومن إخراج المخرج اللبناني سمير حبشي، إنتاج شركة نيوسينشري، ومن المقرر استمرار عرضه حتى بداية العام الجديد.

وطرح مؤخرا للفنان أحمد حاتم، فيلم المطاريد، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم تارا عماد، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.