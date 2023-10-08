1.5 مليون جنيه إيرادات فيلم حسن المصري في 4 أيام

تجاوزت إيرادات فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، خلال 4 أيام عرض بالسينما، مليونًا و500 ألف جنيه، ليحتل المركز الثاني في ترتيب قائمة الأفلام الموجودة حاليًا بالسينما، والتي يتصدرها فيلم «فوي فوي فوي» بطولة محمد فراج ونيللي كريم، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، في شباك تذاكر السينما أمس السبت إيرادات تقدر بـ262 ألفًا و974 جنيهًا، كما حقق فيلم فوي فوي أمس إيرادات بنحو 517 ألفًا و113 جنيهًا.

قصة فيلم حسن المصري

تدور قصة فيلم حسن المصري، من خلال شخصية حسن المصري والذي يقوم بدوره أحمد حاتم، حيث يجد نفسه محاطًا بالخطر ومضطرًا لمواجهة مافيا أثناء سفره إلى لبنان هربًا من أمر ما، وكل ذلك في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق.

أبطال فيلم حسن المصري

فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.