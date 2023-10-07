فيلم حسن المصري يحقق 872 ألف جنيه إيرادات خلال 48 ساعة

حقق فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، على مدار يومين عرض بالسينما نحو 872 ألف جنيه، بواقع 364 ألفا في اليوم الأول، و508 آلاف جنيه في اليوم الثاني، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، والتي مازال يتصدرها ويحافظ على المركز الأول فيها فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج ووصلت إيراداته في 3 أسابيع عرض إلى أكثر من 20 مليون جنيه.

أبطال فيلم حسن المصري

فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

قصة فيلم حسن المصري

وتدور قصة فيلم حسن المصري، في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، حيث يجد أحمد حاتم دور حسن المصري والذي يتورط في أمر خطير خلال سفره إلى لبنان.