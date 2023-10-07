حددت وزارة العمل، عددا من القواعد واللوائح والضوابط للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها 1000 جنيه، والتي كفلها قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 للعمالة غير المنتظمة.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، الأوراق المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه

وأعلنت وزارة العمل المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه، وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

- وثيقة تثبت حال ومهنة العامل غير المنتظم.

- وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي، مثل فاتورة الكهرباء أو الغاز أو التليفون أو المياه مع عقد الإيجار.

- التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه يكون عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت https://mom.manpower.gov.eg/ ، وذلك لتسهيل عملية التسجيل دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة في مصر.

مزايا منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه

وحرص قانون العمل على منح العمالة غير المنتظمة العديد من المزايا والمنح، ومن بينها ما يلي:

- صرف المنح للعمالة غير المنتظمة في العديد من المناسبات الدينية مثل عيدي الفطر والأضحى، ومنح المولد النبوي الشريف، إلى جانب منح أخرى لمناسبات وطنية تحددها الحكومة حسب طبيعة احتفالاتها بالمناسبة، وكذلك تصرف الحكومة منح المدارس للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة في دفاتر وسجلات وزارة العمل.

- التأمين على حياة وأرواح العمالة غير المنتظمة، ببوليصات التأمين التي وصلت قيمتها الى 200 ألف جنيه، وهو ما نصت عليه المواد الخاصة بالمعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148، والتي تضمنت وجود مزايا ضخمة للعمالة غير المنتظمة، وأن قانون المعاشات الجديد والذي يشمل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعي الجديدة ومن المفترض أن أي فرد يشترك في هذا النظام بنسبة 21% تنقسم إلى جزأين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%.