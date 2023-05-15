آخر أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2023.. استمرار الحصر تمهيدا للصرف

تواصل وزارة القوى العاملة، عمليات حصر العمالة غير المنتظمة في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية، للوقوف على الأعداد الحقيقية الموجودة على أرض الواقع، وفحص الأوراق الرسمية لها من واقع سجلات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للتعرف على المستحقين الحقيقيين لصرف منحة الـ1000 جنيه التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب عيد العمال، الأول من مايو.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه عشرات الآلاف من العمالة غير المنتظمة للتعرف على آخر الأخبار بعد صدور التكليفات والتوجيهات الرئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، والذي سيكون المصدر الرئيسي لصرف منحة 1000 جنيه لتلك الفئة.

آخر أخبار العمالة غير المنتظمة.. اليوم الإثنين 15مايو

وتقوم القطاعات المتخصصة والمعنية بشأن العمالة غير المنتظمة بديوان عام وزارة القوى العاملة بجمع كل المستندات تنفيذا لتعليمات حسن شحاته وزير القوى العاملة، بالاستمرار في عمليات حصر العمالة غير المنتظمة في جميع محافظات الجمهورية، من أجل الوقوف على الأعداد الحقيقية لهذه الفئة على أرض الواقع، ومعرفة المستحقين لمنحة الرئيس.

تكليفات وزير القوى العاملة بشأن العمالة غير المنتظمة 2023

كما كلف الوزير القطاعات المعنية ووحدة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بالإضافة الى الإدارة العامة للشئون القانونية بسرعة الانتهاء من تجهيز كافة الأوراق الرسمية التي سيتم استخدامها لإنشاء صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة والذي سيتم بناءً عليه اتخاذ العديد من الإجراءات لصالح هذه الفئة ومن بينها صرف منحة 1000 جنيه التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتسابق وزارة القوى العاملة الزمن من أجل الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق، الإدارية والقانونية، حيث أكدت مصادر بالوزارة أن حسن شحات وزير القوى العاملة عقد العديد من الاجتماعات للاطلاع على آخر أخبار عملية الحصر للعمالة غير المنتظمة وكذلك الاطلاع على الإجراءات التي تمت لإنشاء الصندوق من جهة، والتواصل مع مجلس الوزراء من جهة أخرى، لمناقشة كيفية الانتهاء من تقنين وضع صندوق العمالة غير المنتظمة.

أحدث إحصاءات أعداد العمالة غير المنتظمة 2023

على الجانب الآخر قالت المصادر إن أحدث الإحصاءات لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية أكدت أن العدد 355 ألف عامل غير منتظم بجميع حرف ومهن هذه الفئة، سيستفيدون من منحة الـ1000 جنيه، إلى أن يتم فتح باب التسجيل لضم أعدادا أخرى من العمالة غير المنتظمة.