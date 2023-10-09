«البيئة» تشدد على التعامل الفوري مع حرائق المخلفات الزراعية

تفقد محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي محور طريق كفر الزيات في الغربية، موضحا أنه تلاحظ استقرار الوضع العام وارتفاع نسب الجمع والكبس بالأراضي الواقعة على الجانبين بطول الطريق، وجرى رصد حالة واحدة لحرق مخلفات زراعية على الطريق بنطاق مركز طنطا، وجرى التعامل معها وإطفائها من خلال الفلاحين.

تعريف الفلاحين بطرق كمر قش الأرز

وشدد مساعد وزير البيئة على الفلاحين بعدم حرق أي مخلفات، وجرى التنسيق مع ممثلي إدارة الإرشاد الزراعي لتعريف الفلاحين بطرق كمر قش الأرز، لتحويلة إلى أعلاف للماشية.

واستكمل الجولة بالمرور على محافظة البحيرة بمركزي ايتاي البارود والدلنجات، والمرور على مناطق صناعة الفخار بقرية جزاير عيسى، وجرى رصد بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المرور على مناطق صناعة الفخار بقرية جزاير عيسى

وتضمنت الجولة أيضا المرور على محور شبرا بنها الحر، وجرى رصد نقطة لحرق المخلفات البلدية الصلبة أسفل الطريق، والتنسيق مع المحور لاطفائها، كما جرى التوجيه لفرع القاهرة للتنسيق مع محافظة القليوبية لرفع تراكمات المخلفات البلدية والزراعية من على جانبي الطريق وجاري المتابعة مع مكتب المحافظ للانتهاء من رفع التراكمات.

ومن جهة أخرى، قام ياسر عبد الله، نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات، بعمل بعض اللقاءات مع عدد من المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وتأثيراته على الصحة والبيئة.

وأوصى نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات بضرورة نقل محافظة الغربية للمخلفات المتراكمة بمنطقه تجميع المخلفات البلدية بالمحلة، والتشديد على المحافظه بضرورة نقل تلك المخلفات المتراكمة بالمحلة ومصنع تدوير المخلفات بدفرة.