جدول دوري القسم الرابع لأندية الإسكندرية.. اعرف مواعيد المباريات
كتب:
خالد غنيم
08:46 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
منطقة الإسكندرية لكرة القدم
أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم جدول مباريات دوري القسم الرابع لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم المجموعتين الأولى والثانية لدورى القسم الرابع، والذي ينطلق الخميس 2023/10/12 وتبدأ أولى المباريات فى تمام الساعة 11 صباحاً وتتنافس في المجموعة الأولى 10 فرق في الدورى الذى ينقسم إلى 4 مجموعات.
وتبدأ مباريات المجموعة الأولى الخميس 2023/10/12 الساعة 1 ظهراً وتضم..
المجموعة الأولى
مركز شباب العبور ، مركز شباب الدخيلة ، الترسانة البحرية ، السكة الحديد ، القبارى ، الجمارك ، الورديان ، مركز شباب أبيس 8 ، شباب التوفيقية ، دير إسنا.
بينما تقام مباريات المجموعة الثانية في نفس اليوم الخميس 2023/10/12 وتنطلق أولى المبارايات الساعة 11 صباحاً وتضم المجموعة الثانية فرق.
المجموعة الثانية
المصرى الرياضى ، ستيا ، نجوم المتراس ، مركز شباب النصر ، شباب الحضرة ، نجوم الحضرة ، شباب إمبروزو ، الرياضى البحرى ، شباب النيل ، المصرى السكندرى .