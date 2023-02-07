جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. 6 فرق تتنافس لتحسين مركزها

تتواصل اليوم منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري المصري، حيث تقام 3 مواجهات بين فرق الدوري، في جدول مباريات اليوم، ويواجه فريق سموحة، المصري البورسعيدي، بينما يلتقي طلائع الجيش، نادي بيراميدز، وأخيرا يلتقي فيوتشر مع البنك الأهلي، حيث تسعى الفرق المشاركة للحصول على الثلاث نقاط لتحسين مركزها في جدول ترتيب الدوري.

وترصد السطور التالية، جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023، لمحبي ومتابعي كرة القدم المصرية.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ووفقا للجدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، المباريات الثلاثة، بدءا من الساعة 2.45 عصرا حتى الساعة 9 مساء.

- سموحة ضد المصري: الساعة 2:45 عصرا.

- طلائع الجيش ضد فريق بيراميدز: الساعة 5 مساء.

- فيوتشر ضد البنك الأهلي: الساعة 7 مساء.

جدول ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كما يلي.

1- الأهلي 37 نقطة.

2- بيراميدز 31 نقطة.

3- فيوتشر 31 نقطة.

4- الزمالك 29 نقطة.

5- المقاولون العرب 28 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 27 نقطة.

7- غزل المحلة 26 نقطة.

8- أسوان 22 نقطة.

9- المصري 20 نقطة.

10- فاركو 19 نقطة.

11- سموحة 19 نقطة.

12- سيراميكا 18 نقطة.

13- طلائع الجيش 16 نقطة.

14- إنبي 16 نقطة.

15- حرس الحدود 14 نقطة.

16- البنك الأهلي 13 نقطة.

17- الإسماعيلي 13 نقطة.

18- الداخلية 13 نقطة.