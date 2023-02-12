جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. المصري يواجه سيراميكا

تتواصل اليوم منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري المصري، ويشهد جدول مباريات اليوم مواجهة واحدة، بين فريق سيراميكا كليوباترا، والمصري البورسعيدي، حيث يسعى كل فريق للحصول على الثلاث نقاط لتحسين ترتيبه في جدول الدوري.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري لموسم 2022-2023، لمحبي ومتابعي كرة القدم المصرية.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ووفقا للجدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، المعلن من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، في تمام الساعة الـ6 مساء، المباراة المرتقبة بين المصري البورسعيد وسيراميكا كليوباترا، ويطلق صافرة البداية الحكم الدولي محمد عادل، على أرض ستاد الجيش، ويساعده الحكام وائل شعبان، وعمر فتحي، ومصطفي الشهدي، وحكم var علاء صبري وهاني العراقي.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 37 نقطة

2- بيراميدز34 نقطة

3- فيوتشر 34 نقطة

4- الاتحاد السكندري 30 نقطة

5- الزمالك 29 نقطة

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- غزل المحلة 26 نقطة

8- أسوان 22 نقطة

9- المصري البورسعيدي 21 نقطة

10- سموحة 20 نقطة

11- فاركو 19 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 18 نقطة

13- طلائع الجيش 16 نقطة

14- إنبي 16 نقطة

15- حرس الحدود 14 نقطة

16- البنك الأهلي 13 نقطة

17- الإسماعيلي 13 نقطة

18- الداخلية 13 نقطة