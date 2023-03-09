جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. 8 لقاءات بالدوري الأوروبي

متابعة المباريات المختلفة يحرص عليه قطاع عريض من الجمهور المصري ولهذا يبحث هؤلاء بشكل يومي عن جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، ليستطيعوا متابعتها ومعرفة الفرق الفائزة والمتأهلة.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، حيث جاء كالتالي:

مباريات الدوري الأوروبي

- مباراة يونيون برلين ويونيون سان خيلويزي ذهاب دور الـ16 تذاع على بى ان سبورت بريميوم 3.

- مباراة باير ليفركوزن وفيرينكفاروسي ذهاب دور الـ16 تذاع على بى ان سبورت بريميوم 3.

- مباراة سبورتينج لشبونة وأرسنال التفاصيلبى ذهاب دور الـ16 تذاع على بي إن سبورت بريميوم 1.

- مباراة روما وريال سوسيداد ذهاب دور الـ16 تذاع على بي إن سبورت بريميوم 2.

- مباراة يوفنتوس وفرايبورجال ذهاب دور الـ16 تذاع على بي إن ان سبورت بريميوم 3.

- مباراة اشبيلية وفنربخشة في دور الـ16 تذاع على ان سبورت بريميوم 1.

- مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيسال ذهاب دور الـ16 تذاع على إن سبورت بريميوم 1.

- مباراة شاختار دونيتسك وفينورد في ذهاب دور الـ16 تذاع على إن سبورت بريميوم 1.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لدوري المؤتمر الأوروبي

ومن بين جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، هو دوري المؤتمر الأوروبي، حيث جاء كالتالي:

- مباراة آيك لارانكا ووست هام يونايتد ذهاب دور الـ16.

- مباراة أندرلخت وفياريال ذهاب دور الـ16.

- مباراة نادي شيريف تيراسبول ونيسال في دور الـ16.

- مباراة نادي بازل وسلوفان براتيسلافا ذهاب دور الـ16.

- مباراة نادي ليخ بوزنان ويورجوردينس ذهاب دور الـ16.

- مباراة نادي فيورنتينا وسيفاسبور ذهاب دور الـ16.

- مباراة نادي جينت وإسطنبول باشاكشهير ذهاب دور الـ16.