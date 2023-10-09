بعد تأهله لأولمبياد باريس 2024.. وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب الطائرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بعد خوضها منافسات التصفيات العالمية لكرة الطائرة والتي أقيمت في اليابان، والتأهل إلي أولمبياد باريس بعد التفوق على تونس، متصدرًا التصنيف القاري لأفريقيا.

وزير الشباب: التأهل إنجاز عظيم للاعبينا

وخلال استقباله للبعثة، قال وزير الشباب والرياضة : «أهنئ بعثة المنتخب المصري للطائرة على تحقيقها للتأهل المثير لأولمبياد باريس، وهذا الإنجاز الرياضي العظيم يعكس التفاني والإصرار والعزيمة الذي أظهرته اللاعبين خلال مشوار التأهل، ويؤكد على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل القيادة السياسية للأبطال الرياضيين، ونحن فخورون بإنجازكم الرائع وتمثيلكم لمصر في أحد أكبر الأحداث الرياضية العالمية، وتأهلكم لأولمبياد باريس يعزز مكانة مصر كقوة رياضية عالمية».

أضاف «صبحي»: «تمثيل بلدنا في أولمبياد باريس يعد فرصة للتعريف بمواهبنا الرياضية والتنافس مع أفضل الرياضيين في العالم، ونحن واثقون من قدرتكم على تحقيق أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية، ونقدر جهودكم الكبيرة والتضحيات التي قدمتموها للوصول إلى هذا النقطة المهمة، وإنجازكم يلهم الأجيال القادمة ويعزز الأمل في تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية».

كما أعرب عن شكره لجميع أعضاء البعثة والجهاز الفني والاتحاد المصري للكرة الطائرة على العمل والتحضير الجيد الذي قاموا به للتأهل الي الأولمبياد القادمة، متمنيًا التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني خلال رحلتهم لـ أولمبياد باريس، معربًا عن ثقته التامة في تمثيلهم المشرف وتحقيق أداءً مميزًا خلال المنافسات.