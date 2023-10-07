وزير الشباب والرياضة يشهد نهائي البطولة الأفريقية للرماية بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونظيره اللبناني جورج كلاس، نهائيات البطولة الأفريقية السادسة عشرة لرماية المسدس والبندقية والخرطوش والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري.

وزير الرياضة اللبناني يشارك في النهائي

ورافق وزير الشباب والرياضة نظيره اللبناني في جولة تفقدية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وخاصة ميادين الرماية وغيرها من مرافق المدينة الأولمبية.

وانطلقت اليوم السبت، مسابقات 25 متر مسدس سيدات (رمي بطيء)، ومسابقة أطباق الحفرة رجال وسيدات، في يومها الأول، وتستمر المنافسة لمدة يومين، ضمن برنامج البطولة الأفريقية.

مشاركة 250 راميا ورامية في البطولة

بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية وهي: «الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف».

الجدير بالذكر أن فراعنة مصر للرماية حجزوا 6 مقاعد في أولمبياد باريس 2024، من خلال: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.