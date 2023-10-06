عاجل.. خريطة السلع الغذائية المخفضة في المحافظات.. السكر بـ20 جنيها

طرحت مديريات التموين في المحافظات، بالتعاون مع الغرف التجارية، سلعًا تموينية بأسعار مخفضة للمواطنين تصل حتى 30%، تخفيفا على المواطنين وحماية لهم من جشع التجار، وذلك عبر معارض دائمة للسلع الغذائية والسلع الأساسية، تنظمها الغرفة التجارية بكل محافظة بالميادين الكبرى.

فضلًا عن منافذ معارض أهلا مدارس التي تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، وكذلك منافذ التموين والهايبرات والمحال التجارية الكبرى، المشاركة في المبادرات الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية.

خريطة السلع الغذائية المخفضة بالمحافظات

وتنشر «الوطن»، خريطة السلع الغذائية المخفضة بالمحافظات، وفقًا لمديريات التموين والغرف التجارية، كالتالي:

أسعار السلع في الدقهلية

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالمحافظة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجري تجهيز معرض دائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة حتى 30%، للتخفيف عن المواطنين ومساندتهم، ومن المقرر أن يقام المعرض في نهاية شارع بورسعيد أمام مساكن مشعل، وسيتضمن العديد من السلع منها السكر.

معارض دائمة بالفيوم

وقال مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة تستعد لافتتاح عدد من المعارض الحكومية لبيع السلع والمواد الغذائية، بينها السكر والزيت والمكرونة بأسعار مخفضة، مقارنةً بأسعارها في مختلف المحال والهايبرات، حيث تصل التخفيضات إلى 30% في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، ومن المقرر أن تشمل الفيوم، 3 أفرع للمعارض هي أمام دار عائشة حسانين، وفي منطقة الحادقة، وحي المبيضة، فضلًا عن أفرع بمراكز طامية، وسنورس، وأبشواي، كما سيجري استبدال كافة الباكيات الفارغة بمعارض أهلًا مدارس بالمواد الغذائية، فضلًا عن إقامة معارض أخرى في العديد من المراكز.

السكر بـ20 جنيها في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، قال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة ستستمر في ضخ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وإقامة المعارض، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأنه جرى طرح كميات كبيرة من السكر الحر عبر معارض «أهلا مدارس» ومنافذ التموين بمختلف أنحاء مراكز سوهاج، بسعر 20 جنيهًا للكيلو، بالإضافة للحوم السودانية والبرازيلية.

وأوضح وكيل تموين سوهاج، أماكن منافذ معارض السلع المخفضة بالمحافظة، وهي في مدينة ناصر بحي شرق سوهاج أمام استاد سوهاج الرياضي، ميدان العارف بالله بحي غرب وميدان الشهيد.

منافذ بيع السلع المخفضة بالمحافظات

وتستعد المحافظات تباعًا، لافتتاح فروع المعرض الدائم، بينما تم طرح السلع بمعارض أهلا مدارس والمنافذ الدائمة للتموين من الآن، وجاءت خريطة معارض أهلا مدارس بالمحافظات كالتالي:

- معرض البحر الأحمر بالغردقة بشارع النصر.

- معرض الوادي الجديد بشارع النبوى المهندس بالخارجة

- معرض الوادي الجديد بالنجيلة بسيدي براني.

- معرض الأقصر بالسوق الحضرية بمنطقة أبو الجود.

- معرض بني سويف بمدينة بني سويف خلف الصالون الأخضر.

- معرض القليوبية بشارع فريد ندا.