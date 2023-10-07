انخفاض أسعار السلع الغذائية بالغربية.. كيلو اللحم البلدي بـ160 جنيها

تشهد معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمدن ومراكز محافظة الغربية، والتي تم افتتاحها مؤخرا من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية على العديد من السلع الأساسية، ما دفع المواطنين للإقبال عليها وشراء مستلزماتهم الغذائية منها.

وقال تيسير سلامة، منسق مبادرة لا للغلاء بمركز ومدينة المحلة الكبرى، إن أسعار السلع الغذائية داخل معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تشهد انخفاضا ملحوظا في الأسعار، مع بدء تنفيذ مبادرة الحكومة مع التجار بخفض وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

أسعار السلع الغذائية

وأوضح أن سعر كرتونة البيض بـ100 جنيه، بدلا من 120 جنيها، وكيلو اللحوم بلدي صغيرة بـ220 جنيها، و160 جنيها بلدي كبيرة، وكيلو السكر بـ33 جنيها بدلا من 37، والأرز 24 حينها للكيلو بدلا من 30 جنيها.

وبالنسبة لسعر الصلصة 16 جنيها بدلاً من 22، والمكرونة 19 جنيها بدلا من 22 جنيها، والسمن 100 جنيه بدلا من 115 جنيها، والدقيق 18 جنيها بدلا من 22، وزيت الطعام 35 جنيها، وجميع الخضروات شهدت انخفاض 15% في أسعارها.

افتتاح منافذ ومعارض جديدة

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، افتتح الأسبوع الماضي، 8 معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، والعمل على توفير كافة السلع الغذائية وذلك بكميات كبيرة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين، مع التأكد من جودتها، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة احتكار السلع الغذائية والتصدي لجشع التجار وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.