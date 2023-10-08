«الفاو»: استقرار أسعار السلع الغذائية الدولية خلال شهر سبتمبر الماضي

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة استقرار أسعار السلع الغذائية الدولية خلال شهر سبتمبر الماضي مع انخفاض أسعار الزيوت والألبان واللحوم بينما ارتفعت أسعار السكر والذرة.

أوضح التقرير الذي يرصد أسعار السلع عالمياً بشكل شهري بلغ 121.5 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 121.4 نقطة خلال أغسطس وبذلك يكون المؤشر أدنى بنسبة 10.7% من مستواه المسجّل قبل عام من الآن، وأدنى بنسبة 24.0% من أعلى مستوى له على الإطلاق كان قد سجّله في مارس من العام الماضي.

أسعار الحبوب

أفادت المنظمة أن مؤشر أسعار الحبوب أرتفع بنسبة 1.0% عن مستواه الذي تم تسجيله خلال الشهر الماضي، مدفوعًا بزيادة بلغت نسبتها 7.0 % في الأسعار الدولية للذرة نتيجة الطلب الكبير على الإمدادات من البرازيل.

كما تسبب تراجع مبيعات المزارعين في الأرجنتين وارتفاع أسعار النقل النهري نتيجة انخفاض مستوى المياه في نهر المسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ارتفاع أسعار الذرة أيضًا.

تراجع أسعار القمح عالمياً

أما القمح فتراجعت الأسعار الدولية له بنسبة 1.6%، وذلك نتيجة المعروض الوفير من روسيا، الا أن مؤشر المنظمة أكّد انخفاض أسعار جميع أنواع الأرز بنسبة 0.5% وسط انخفاض الطلب على الواردات بشكل عام.

اما أسعار الزيوت النباتية فوفقاً لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية فقد انخفض بنسبة 3.9% عن شهر أغسطس في ظل انخفاض أسعار زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت الذي يعزى جزئيًا إلى ارتفاع الإنتاج الموسمي وتوافر كميات كبيرة من الإمدادات للتصدير.