خريطة السلع الغذائية المخفضة في سوهاج.. تعرض في هايبرات

خريطة السلع الغذائية المخفضة في سوهاج يبحث عنها الآلاف من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء المحافظة، وذلك للحصول على السلع والمنتجات الغذائية خاصة السكر بسعر منخفض، وذلك بعدما طرحت مديرية التموين السلع الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل الأهالي مع استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية في كافة المنافذ والفروع.

وتستعرض «الوطن» خريطة السلع الغذائية المخفضة في سوهاج، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

خريطة السلع الغذائية المخفضة في سوهاج

وجاءت أماكن وخريطة السلع الغذائية المخفضة في سوهاج من السكر والمنتجات الغذائية الأخرى بحسب ما صرح به وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج المهندس محمد إبراهيم لـ«الوطن» على النحو التالي:

- هايبر العارف بالله

- هايبر مدينة نصر

- هايبر منطقة الشهيد

- هايبر مركز طما

- هايبر في مركز ساقلتة

- هايبر في طهطا

معارض ومنافذ التموين في المحافظة

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن معارض ومنافذ التموين في المحافظة تعرض جميع السلع وعلى رأسها اللحوم السودانية واللحوم البرازيلية.