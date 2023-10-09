إعلان أسماء الفائزين في مسابقة «متحف البريد بعيون مبدعة»

أعلنت الهيئة القومية للبريد، أسماء الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لمتحف البريد والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي بعنوان «متحف البريد بعيون مبدعة»، بهدف إلقاء الضوء على متحف البريد ومقتنياته الأثرية الفريدة بطريقة مبتكرة تعتمد على الإبداع.

شارك في المسابقة أكثر من 150 مصورًا هاويًا ومحترفًا، بصور فنية تبرز وتعبر عن مقتنيات المتحف بطريقة إبداعية متميزة تستحق التقدير، واستقبلت لجنة التحكيم نحو 250 صورة؛ ووقع الاختيار على 39 صورة قدّمها 34 مصورًا، وفازت 9 صور مقدمة من 9 مصورين بالمراكز الأولى، وطبعت جميع الصور التي اختيرت لتعرض داخل المتحف خلال الفعاليات.

فاز بالمركز الأول وجائزة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير، المصور محمود وجدي السيد، وفاز بالمركز الثاني وجائزة مالية قيمتها 7 آلاف جنيه وشهادة تقدير، المصور أحمد محمد بركات، وفاز بالمركز الثالث وجائزة مالية قيمتها 5000 جنيه وشهادة تقدير، المصور عبدالله محمد أحمد؛ كما تم منح 6 جوائز إضافية قيمتها 1000 جنيه لكل فائز، إضافة إلى شهادات تقدير لجميع المصورين المشاركين في المسابقة تقديرًا لجهودهم وإبداعهم الفني.

يذكر أنّ لجنة التحكيم تضم الدكتورة هبة بركات، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشئون المتحفية، والدكتورة هبة حمدي، مدير عام خدمة هواة الطوابع بالهيئة، وهند سليمان، مدير عام الاتصالات التسويقية بالهيئة، والمهندس هشام توحيد، مصور وموثق فوتوغرافي للمباني التراثية، والمصور المحترف كريم نبيل؛ وجرى اختيار الصور الفائزة بناءً على المبدأ الفني والتعبير الإبداعي.