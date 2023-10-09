محافظ الإسكندرية: تنظيم 5 دورات تدريبية للموظفين خلال شهر

كلّف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب لجميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها، من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

تفاصيل تدريبات ودورات موظفي الإسكندرية

واضاف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم الاثنين، أن مركز الإسكندرية للتدريب ATC نفذ خلال شهر سبتمبر عدد 4 دورات تدريبية استفاد منها 155 من العاملين بالمحافظة والجهات التابعة، وذلك مجالات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة.

رفع كفاءة العنصر البشري

وأكد على استمرار العمل بكفاءة فيما يخص تدريب الموظفين وذلك في إطار توجيهات وجهود الدولة المصرية برفع كفاءة العنصر البشري وذلك من أجل تطوير المنظومة الحكومية تسهيلا على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم ومواكبة التطور التكنولوجي، مع العمل دائما على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.