وزيرا خارجية عمان وبريطانيا يطالبان بتدخل فوري لوقف التصعيد في غزة

أكّد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، خلال اتصال من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، أهمية تحقيق حل الدولتين وضرورته، عبر استئناف عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اللامشروع للأرض الفلسطينية المحتلة وفقًا لقواعد القانون الدولي، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء العُمانية.

وأعرب الوزيران، في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، عن قلقهما على التصعيد الراهن، داعيَين إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري وتداعياته.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الثالث تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.