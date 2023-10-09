تراجع إيرادات الأفلام المصرية في السينمات.. كم حققت؟

سجلت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات تراجعا كبيرا مقارنة بالأيام السابقة، إذ لم تنجح في تجاوز حاجز المليون جنيه محققة 856 ألف جنيه عن أمس الأحد في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

جاء فيلم «فوي فوي فوي» في المركز الأول بقائمة إيرادات الأفلام المصرية، محققا 313 ألف جنيه، بينما جاء فيلم «حسن المصري» في المركز الثاني باليوم الخامس لعرضه في السينمات محققا 208 ألف جنيه، وعاد فيلم «العميل صفر» إلى المركز الثالث بـ 142 ألف جنيه، يليه فيلم «وش في وش» بـ 125 ألف جنيه.

«مرعي البريمو» يصعد إلى المركز التاسع بقائمة الإيرادات

وتفوق فيلم «بيت الروبي» على فيلم «ولاد حريم كريم» حيث حقق الأول 24.5 ألف جنيه، بينما جاء الأخير في المركز السادس بـ 20.7 ألف جنيه، بينما قاربت إيرادات فيلم «مستر إكس» حاجز الـ 9 آلاف جنيه.

وفي المركز الثامن جاء فيلم «دولارات دولارات» بـ 4.5 ألف جنيه، بينما نجح فيلم «مرعي البريمو» في الصعود من المركز الأخير بقائمة الإيرادات إلى المركز التاسع بـ 4.3 ألف جنيه، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم «البعبع» بـ 2.5 ألف جنيه، وتذيل فيلم «ع الزيرو» قائمة الإيرادات بألف جنيه فقط.