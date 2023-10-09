محمد رمضان يتذيل قائمة الإيرادات اليومية بفيلم «على الزيرو»

تراجع فيلم «على الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان ليتذيل القائمة، إذ حقق أمس الأحد إيرادات بلغت ألف جنيه و 169جنيهًا، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتضم قائمة الايرادات اليومية 11 فيلما سينمائيا ضمن منافسة موسم الصيف الحالي، ومن المقرر أن ترفع عدد من الأفلام خلال الأيام المقبلة.

أحداث فيلم «ع الزيرو»

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة من خلال شخصية حمزة دراجون، يؤدي دوره محمد رمضان ويعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه الوحيد، يخوض معارك متعددة حتى يجد نفسه مع عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

يجمع فيلم «ع الزيرو» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب محمد رمضان من بينهم نيللي كريم، وجومانة مراد، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، بالإضافة إلى الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.