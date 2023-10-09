تدريب طلاب المعاهد الأزهرية في مطروح على الإخلاء الآمن وقت الكوارث

انطلقت، اليوم الاثنين، أولى فعاليات البرنامج التدريبي والتثقيفي «الإخلاء الآمن وقت الحرائق ومواجهة الكوارث» لطلاب المعاهد الأزهرية، والتي تستمر 3 أشهر بالتعاون مع الحماية المدنية بمحافظة مطروح.

تدريب علي الأزمات والكوارث

وقال الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن الهدف من البرنامج هو تثقيف وتوعية طلاب المعاهد في الأزهر الشريف، وتأهيلهم لحسن التصرف السريع والمنظم في حالة الأزمات والكوارث، للحفاظ على سلامتهم، من خلال التدريب العملي والزيارات الميدانية والمحاضرات التثقيفية على خطط الإخلاء والإيواء، والتعامل الآمن وقت حدوثها.

استخدام طفايات الحريق

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية، في بيان، أنه زار تلاميذ معهد «الحمام الابتدائي» وحدة إطفاء مدينة الحمام في مرسى مطروح، وتدربوا عمليا على كيفية إطفاء الحرائق بأنواعها كافة، وكيفية استخدام طفايات الحريق المختلفة، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها، كما وزع القائمون على البرنامج رسومات توضيحية وكتيبات توعوية للطلاب.

تدريب عملي على حالات الطوارئ

ولفت إلى أن هناك تدريبات عملية للتلاميذ علي مستوي المعاهد الأزهرية بنطاق مراكز ومدن محافظة مطروح في جميع المستويات التعليمية، لتعليمهم كيفية التعامل مع الطوارئ في المدارس وتوعيتهم بحسن التصرف طبقاً للطرق العلمية من المختصين.