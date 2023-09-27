تفاصيل حجم الصادرات والواردات في ميناء دمياط اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادر 14 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24 ألفا و208 أطنان، تشمل 4700 طن يوريا و12 ألفا و446 طن كلينكر، و1450 طن مولاس، و5612 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44 ألفا و297 طنا، تشمل 5863 طن خردة و2245 طن خشب زان و7126 طن كسب صويا و6700 طن سكر و2100 طن ذرة و2350 طن حمص و137 طن مواسير و524 طن فحم معبأ و4303 طن أبلاكاش و4449 طن حديد و600 طن برادة حديد و7900 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 726 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 536 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2996 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح إلى 42 ألفا و820 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 381 ألفا و849 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3813 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وشبرا وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5597 شاحنة.