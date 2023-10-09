منى الشاذلي تكشف الوجه الآخر لـ محمد شردي على قناة «ON»

يحلّ الإعلامي محمد شردي ضيفًا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «ON»، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الـ10 مساءً.

ويروي محمد شردي قصة تحويل منزله إلى مشتل زراعي يضم أنواع الزهور والنباتات، إذ ظهر وسط الاستديو الذى امتلأ بالعشرات من الزهور والنباتات المبهجة والمثمرة بالخضروات والفاكهة.

تفاصيل حلقة الإعلامي محمد شردي مع منى الشاذلي

ويتحدث الإعلامي البارز عن أحدث تجاربه وهو برنامج، «شردي جاردن - sherdy garden»، الذي يعد أول برنامج متخصص في الزراعة يتمّ تقديمه على المنصات الرقمية، ويقدم خلاله المذيع خلاصة خبراته الطويلة وتجاربه الممتدة في مجال زراعة الزهور والنباتات النادرة.

وتكشف الإعلامية منى الشاذلي خلال اللقاء الوجه الآخر للإعلامي محمد شردي، ومدى عشقه لهواية زراعة النباتات والزهور النادرة منذ 20 عاماً، إذ يقدم خلال البرنامج مجموعة من النصائح الاحترافية لهواة زراعة النباتات والأشجار، كما يقدم مجموعة من الحلول المبتكرة لزراعة الأسطح بالأشجار المثمرة خاصة أشجار الحمضيات والليمون.

ويعرض خلال الحلقة تجاربه الفريدة في مجال زراعة أكثر من 40 نوعاً من أفضل وأجود أنواع «الفلفل الحار» العالمي، بالإضافة لتجاربه في زراعة الورد البلدي بأنواعه المختلفة، استنادًا إلى خبراته الطويلة في هذا المجال، وكذلك زراعة الأبصال المزهرة الربيعية.