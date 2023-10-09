إقالة أول مدرب في الموسم الجديد من الدوري الممتاز

قرر مسؤولو نادي فاركو إقالة البرتغالي برونو روماو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب النتائج السلبية التي قدمها فاركو في الجولات الأولى الثلاثة من مسابقة الدوري.

وخسر فاركو في أول جولتين بالدوري أمام فيوتشر والمصري بينما تعادل في الجولة الثالثة أمام سيراميكا كليوباترا.

نتائج فريق نادي فاركو تحت قيادة روماو

وتبحث إدارة نادي فاركو في الوقت الراهن عن بديل للمدرب البرتغالي برونو روماو من أجل التعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان نادي فاركو قد أقال طارق العشري في نهاية الموسم الماضي قبل التعاقد مع المدرب البرتغالي برونو روماو المدير الفني الحالي.

فاركو يشكو حكم مباراته مع المصري

تقدم فاركو في وقت سابق بشكوى ضد الحكم حمادة القلاوي، الذي أدار مباراة الفريق أمام المصري، بسبب ركلة جزاء لفاركو.

وكانت مباراة فاركو والمصري البورسعيدي في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، شهدت لقطة مثيرة للجدل حيث طالب خلالها فاركو بضربة جزاء بعد إعاقة حسين السيد لاعب المصري لسيف تيري لاعب فاركو.