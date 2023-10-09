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مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء (بث مباشر)

كتب:

منتصر سليمان
02:22 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تعرض قناة «إكسترا نيوز» بث مباشر للمؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء في منطقة وسط البلد.

مبادرة «الأسعار المخفضة».

كان «مدبولي»، قد عقد اجتماعًا مع مسئولي الغرف التجارية، وأعلن عزمه عقد مؤتمرًا صحفيًا هذا الأسبوع للإعلان عن تفاصيل مبادرة «الأسعار المخفضة».

التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، لخفض أسعار السلع بعدما شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

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