مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء (بث مباشر)

تعرض قناة «إكسترا نيوز» بث مباشر للمؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء في منطقة وسط البلد.

مبادرة «الأسعار المخفضة».

كان «مدبولي»، قد عقد اجتماعًا مع مسئولي الغرف التجارية، وأعلن عزمه عقد مؤتمرًا صحفيًا هذا الأسبوع للإعلان عن تفاصيل مبادرة «الأسعار المخفضة».

التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، لخفض أسعار السلع بعدما شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.