مواطنون بالإسماعيلية: التأمين الصحي الشامل قضى على قوائم الانتظار

قال مواطنون بمحافظة الإسماعيلية، إن مشروع التأمين الصحي الشامل نجح في تغيير الوضع الصحي في المحافظة بالكامل داخل المدينة وفي المراكز والمدن، بالتزامن مع تطوير كلي للمستشفيات والوحدات الصحية والمستشفيات التخصصية المختلفة.

وأضاف المواطنون أنهم حصلوا على العديد من الخدمات الطبية، وصل بعضها إلى للجراحات العاجلة، والعناية المركزة وبعض الجراحات التخصصية التي تم تنفيذها في محافظة الإسماعيلية لأول مرة في تاريخ الصحة بالمحافظة.

مواطن: قسطرة قلبية أنقذت حياتي

وقال محمد أدهم، أحد أبناء محافظة الإسماعيلية، إنه وصل إلى مجمع الإسماعيلية الطبي مصابا بجلطة في القلب كادت تودي بحياته، لولا التدخل العاجل والفوري لحالته، مشيرا إلى أنه تعرض لـ«نغزة» في الصدر بعد يوم عمل، ونُقل بسيارة إسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف: «فوقت على وجودي في غرفة العناية المركزة وحولي عدد من الأطباء لتشخيص حالتي الصحية، وكان السبب جلطة في القلب وقصور في الشرايين، واتفقوا على تدخل لعمل قسطرة في القلب فورا لعدم استقرار الحالة»، مشيرا إلى أنه أجرى الجراحة دون قوائم الانتظار.

وقال إن مشروع التأمين الصحي الشامل نجح في تغيير الأمر برمته في الإسماعيلية على كل المستويات من تجهيزات طبية وكوادر الأطباء والاستشاريين أو أطقم التمريض، قائلا «هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهل الإسماعيلية لما يقدمه من خدمات يومية وعلى مدار الساعة لأهالي المحافظة في كل التخصصات».

سيدة بالإسماعيلية: خدمات طبية عالمية

وقالت فتحية إبراهيم، إحدى السيدات التي تتردد على مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المجمع يقدم خدمات طبية عالمية تضاهي الخدمات المقدمة في أكبر المستشفيات الدولية بل وتزيد عنها.

وأضافت أن أكثر ما يميز التأمين الصحي الشامل هو التدخل العاجل ودون أي انتظار، ووجود نظام متكامل سواء بنظام غذائي طوال وجودي في المستشفى أو استكمال المتابعة بعد خروجي من المجمع، ومتابعة الإجراءات التي تتم طوال فترة الوجود في المستشفى.

وقالت: «على مدار اليوم يمر شخص كل 8 ساعات تقريباً لملء استبيان للتأكد من وصول الخدمة بشكل مُرضي وحال تقديم أي شكوى يتم العمل عليها فورا»، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع التأمين الصحي في الإسماعيلية.