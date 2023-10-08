طفرة في المجال الصحي.. تطوير 66 منشأة طبية في الإسماعيلية

شهدت الوحدات الصحية في محافظة الإسماعيلية تجديدات كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية، بعد إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل وصلت إلى أكثر من 66 منشأة صحية ما بين مستشفيات ووحدات صحية.

وشملت المنشآت الوحدات الطبية في الإسماعيلية وحدات طب الأسرة في «مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب، وعدد كبير من القرى كنفيشة وأبو عطوة والمحسمة والواصفية وعين غصين وسرابيوم وأبو سلطان وفنارة وأبو خليفة والرياح وجلبانة والأبطال».

مدير الرعاية الصحية: افتتاح 44 وحدة صحية تعمل بكافة طاقتها

وقال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية إنه جرى الانتهاء من تجهيز 44 وحدة ومركز طب أسرة، آخرها وحدة طب السبع بنات بمدينة الإسماعيلية، من إجمالي 54 وحدة، ومركز طب أسرة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف «سامي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تطوير الوحدات الصحية بالتزامن مع المستشفيات يأتي كضرورة للتيسير على المنتفعين للحصول على الخدمة الطبية المتميزة، مشيرا إلى أن الوحدات تقدم خدمات طبقًا لمعايير الجودة العالمية وتحقيقًا لأعلى مؤشرات رضاء المنتفعين.

مواطنون: العلاج يصل حتي المنزل

وقال محمد سعيد أحد سكان مركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، إن الوحدات الصحية نجحت على مدار الأشهر الماضية في تقديم عدة خدمات المواطنين لم تتواجد على مدار السنوات الماضية.

وتابع: «كنا في البداية نجد الوحدات مغلقة أو لا يتوافر بها أدوية إلا بعض العقاقير البسيطة لكن الآن الأدوية كاملة موجودة في الوحدات الصحية»، مشيرا إلى أن بعض الأدوية الخاصة بوالده تصله حتى باب المنزل حال طلبه توصيلها له شهريا.

وقالت سميرة أحمد إحدى سكان مركز ومدينة أبوصوير، إنها اكتشفت إصابتها ببعض الأمراض المزمنة خلال إحدى القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة في مركز ومدينة أبوصوير.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أنها توجهت بعدها إلى الوحدة الصحية التابعة للقرية، وجرى صرف العلاج اللازم في نفس اليوم بعد استكمال الفحوصات الطبية، دون أي عناء مشيرة إلى أن ذلك لم يحدث من قبل خلال السنوات الماضية.