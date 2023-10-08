محافظ الإسماعيلية: التنسيق مع شبكة الطوارئ وحصر المعدات وصيانتها

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إنه اجتمع اليوم مع مديري الشركات والمديريات الخدمية بالمحافظة، لمتابعة حالة الطوارئ التي تم رفعها ومتابعة كل المعدات وصيانتها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر اللواء شريف بشارة، في تصريحات خاصة، أن الاجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد جولته التفقدية الجمعة الماضية، لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة ولقاء المحافظين.

جاهزية غرف إدارة الأزمات

وأضاف، أن المحافظة تستهدف جاهزية غرف إدارة الأزمات المركزية بالمحافظات لإدارة أي أزمة، مشيرا إلى أنه وجه بمراجعة كافة المعدات والسيارات والإمكانات بالمحافظة، وإجراء الصيانات اللازمة للوصول إلى نسبة كفاءة 100% استعدادًا لمواجهة الطوارئ والأزمات والقدرة على التعامل معها مؤكدا علي وجود تنسيق كامل مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

تنفيذ خطط الإخلاء في المنشآت

وقال محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة، إنه وجه بتنفيذ خطط الإخلاء، والتأكد من أمن وسلامة المنشآت، وتشكيل فِرق مدربة لمجابهة مخاطر الحريق فيما وجه بمرور الحماية المدنية علي كافة المنشآت الحكومية بالمحافظة والتأكد من توافر عوامل الحماية الكاملة.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية جميع رؤساء المراكز والمدن ومديري عموم المديريات الخدمية والقطاعات المختلفة بالمحافظة بسرعة حصر المعدات والمهمات والعناصر الفنية بكل جهة، مع ضرورة إيضاح كفاءة المُعَدَّة وقدرتها على العمل لوضع خطط استباقية لإدارة الأزمات وتقديم يومية حالة فنية لكل جهة، لإمكانية تفقدها من قِبل اللجان الفنية الهندسية.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومعاون السيد الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، ومدير مرفق الإسعاف، ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن مرفق مياه هيئة قناة السويس، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة تاون جاس، وهندسة السكة الحديد، الحملة الميكانيكية بالمحافظة.