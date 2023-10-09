رئيس الوزراء: التضخم مشكلة عالمية.. وكل دول العالم تكتوي بناره

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن شغلنا الشاغل خلال الفترة السابقة كان مجابهة التضخم وهو الأمر الذي يشغل المواطن المصري.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة، قائلًا: «تابعنا ارتفاع السلع الغذائية نتيجة للأزمات العالمية، خاصة أن مشكلة التضخم عالمية ولا توجد دولة لا تكتوي بنار التضخم، كما أن كل دولة تحاول أن تلتمس طريقها بالتعامل مع تلك الظاهرة».

وتابع: «نعقد اجتماعات منفردة مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، ونعمل على المدى القصير على كيفية التحكم في التضخم وتعميق الصناعة المحلية».