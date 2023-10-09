«تعليم البحيرة»: إقبال متزايد على مجموعات الدعم المدرسي

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام مجموعات الدعم المدرسي التي بدأت قبل انطلاق العام الدراسي بجميع مدارس البحيرة، مشيرًا إلى وجود إقبالا متزايدا من الطلاب وأولياء الأمور على الالتحاق بالمجموعات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنّ مجموعات الدعم المدرسي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، ومساعدة الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي.

حملات يومية على مراكز «الدروس الخصوصية»

ولفت إلى أنه بالتزامن مع انتظام مجموعات الدعم المدرسي، يتم شن حملات يومية بجميع الإدارات التعليمية على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة.

وشدد وكيل تعليم البحيرة على تكثيف الحملات على مقار الدروس الخصوصية لغلقها، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توجيهات «تعليم البحيرة» للعام الدراسي الجديد

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مديري الإدارات التعليمية بنطاق مدن ومراكز المحافظة، بتنفيذ عدة توجيهات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، لضمان سير العملية التعليمية بشكل صحيح، وهي:

- التزام الطلاب بالزي المدرسي وعدم إجبارهم على شرائه من أماكن معينة.

- منع الهواتف المحمولة ذات الكاميرا والسماح بالهواتف العادية.

- منع الدورس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- تكثيف مجموعات الدعم المدرسي وحث الطلاب على حضورها.

- إزالة كافة المعوقات أمام الطلاب وصيانة الفصول.