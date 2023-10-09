مدبولي: تخفيض أسعار السلع الأساسية سيؤدي إلى هبوط مسار التضخم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه اتفق مع وزراء الحكومة على أن يكون هناك اجتماعًا أسبوعيًا برئاسته لمتابعة الموقف على أرض الواقع واستقرار الأسعار ومعدل انخفاضها، وكذلك حل المشكلات بشكل فوري، متابعا: «هدفنا خفض الأسعار والحفاظ على استقرارها وخاصة السلع الأساسية التي تمس حياته بشكل مباشر».

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»: «سندخل تدريجيًا على عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية، وسيتمّ الإعلان عنها تباعًا بالتوافق مع كل اتحادات الغرف التجارية»، لافتًا إلى أنَّ أهم تحدي يشغل الدولة المصرية هو السيطرة على التضخم، وسيسهم ذلك في تثبيت أسعار الفائدة ومن ثم انخفاضها.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «تخفيض الأسعار في السلع الأساسية سيؤدي إلى انخفاض مسار التضخم في مصر وهو ما نسعى إليه من خلال جميع الوزرات».