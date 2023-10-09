عاجل.. رئيس الوزراء: تخفيض أسعار 7 سلع أساسية من 15% إلى 25%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بحث مع وزيري المالية والنقل موضوع الغرامات والأرضيات التي تفرض على الشحنات التي تأتي في المواني، موضحا أنه جرى وضع آلية بالاتفاق مع رجال قطاع الخاص ورجال الصناعة بحيث تيسر لهم الإجراءات في الفترة المقبلة.

خفض أسعار 7 سلع أساسية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى خفض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة بين 15 إلى 25%.

وأشار إلى أنه بالفعل هناك عدد من السلع بدأت عملية التخفيض منذ أمس، ولكن توافقنا أنه بحد أقصى يوم السبت المقبل ستنخفض باقي السلع، وسيكتب الحد الأقصى للسلعة على كل المنتجات، ويمكن أن يكون هذا الحد الأقصى بحيث يكون هناك مساحة أيضا للخفض.