«مستقبل وطن» بالشرقية: نتوقع مشاركة واسعة للسيدات في الانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة زينب فهيم، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن في الشرقية، إنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقرر لها منتصف ديسمبر المقبل، مشاركة واسعة من النساء، مشيرة إلى أن المرأة تصدرت مشهد جمع التأييدات لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكان لتواجد السيدات وأمانات المرأة بحزب مستقبل وطن والقوى السياسية دورا مهما وتفاعلا أمام مكاتب التوثيق بالشرقية، في مشهد يعكس مدى دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

دعم مسيرة التنمية والبناء في مختلف المجالات

وأضافت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشاركة السيدات والفتيات بالآلاف أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير تأييدات دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، جاء في إطار الدعم الكبير لاستكمال مسيرة التنمية والبناء بمختلف الأصعدة التي شهدتها الدولة عبر 10 سنوات ماضية، وفي مقدمتها نعمتي الأمن والأمان.

فهيم: المرأة بعد شعورها بالأمن والأمان استحالة أن تفرط فيه

وأكدت أن تحرير وتوثيق تأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، جاء بعد إعلان حزب مستقبل وطن، دعمه وتأييده لترشح السيسي لفترة جديدة، مضيفًا أن المرأة المصرية بعد شعورها بالأمن والأمان والاستقرار استحالة أن تفرط فيه، خاصة بعد ما شهده الوطن من تداعيات عقب أحداث 25 يناير، بالإضافة لفترة حكم الجماعة الإرهابية.

وأضافت أمين المرأة، أن ما جرى داخل الدولة من مشروعات لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، ينعكس إيجابا على الأسرة التي تدير أمورها ربة المنزل، فكان لزاما أن تحافظ المرأة الشرقاوية على ما وصلت إليه من اطمئنان، بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي حسنت من معيشة الأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من البسطاء، وتقديم أوجه الدعم لهم، أيضا بالمبادرات الرئاسية الأخرى منها حملة 100 مليون صحة، وقوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي وما قدمه للمرأة المصرية خلال فترة حكمه، ساهم بشكل مباشر في الارتقاء بها ووضعها في المكانة التي تليق بها، بجانب الدور السياسي الملموس سواء في الحكومة أو تمثيل المرأة بالمجالس النيابية مقارنة بالعصور السابقة.