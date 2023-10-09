غدا.. «الوطن» تنشر أولى حلقات برنامجها الجديد «افهم انتخابات»

تستعد «الوطن» لنشر أولى حلقات برنامجها الجديد «افهم انتخابات»، غدًا الثلاثاء، والذي يتحدث حول الانتخابات الرئاسية الحالية، ويجيب عن الأسئلة الشائعة لدى المواطنين، ويحاول تبسيط المفاهيم الغامضة من أجل تسهيل الأمر على الناخبين.

انطلاق برنامج «افهم انتخابات» غدا

وتأتي أولى حلقات برنامج «افهم انتخابات» تحت عنوان الفرق بين «التأييد والتزكية للمرشح الرئاسي»، ويجيب البرنامج عن هذا السؤال وغيره من التساؤلات في زمن قدره نحو دقيقة واحدة فقط، كما يوضح مفاهيم معينة لتوسيع مدارك الناخبين، وتعريفهم أكثر بالعملية الانتخابية.

واستقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية، منذ يوم 5 من أكتوبر الحالي، ومن المقرر غلق باب الترشح يوم 14 من أكتوبر، لتبدا بعد ذلك فترة الطعون.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر ديسمبر المقبل، إذ تبدأ الانتخابات بالخارج أيام 1 و2 و3 من ديسمبر، وداخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجري الانتخابات في 8 و9 و10 يناير المقبل.

وتقرر حسب تأكّيدات الهيئة الوطنية للنتخابات في الجدول الزمني، أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية في يوم 18 ديسمبر إذا لم تصل إلى مرحلة الإعادة، أما إذا وصلت الانتخابات لمرحلة الإعادة فستعلن النتائج يوم 16 يناير.