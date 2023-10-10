في عيد ميلاده.. لماذا رفض محمد منير الغناء لـ عبدالحليم حافظ؟

وجه أسمر نحيل صبغته شمس طيبة القوية، موهبة كبيرة باركها النيل العظيم مدفوعة بروح حرة ورغبة محمومة في النجاح، وبخطوات صغيرة جريئة مازال يتلمس طريق الصعود بحثًا عن فرصة يعلن منها الشاب النوبي الموهوب عن نفسه ومشروع الغنائي المختلف، ولكن الحماس الذي اكتسى ملامح وجهه تحول إلى خيبة أمل لم يستطيع إخفائها عندما طلبت منه مقدمة البرنامج الفني الذي استضافه أن يقدم أغنية للفنان عبدالحليم حافظ.

كشف الفنان محمد منير، الذي يحل اليوم عيد مولده، أثناء استضافته في أحد البرامج في بداية حياته الفنية، رفض الغناء للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ عندما طلبته منه مقدمة البرنامج ذلك، موضحًا: «كان وجودي في تلك النافذة الإعلامية لتقديم مشروعي الغنائي، وبالتالي لست في حاجة لغناء أعمال من سبقونا، فالجمهور لا يبحث عن عبدالحليم حافظ آخر لأنّه لن يكون مميزًا، ولكن نحن في حاجة إلى له مشروع غنائي وشكل مواكب».

محمد منير: كنت في حاجة لـ أن يساندني الإعلام

وأضاف محمد منير في لقاء إعلامي له، إنَّ رفضه الغناء لـ عبدالحليم ليس به أمر ضد الفنان الكبير ولكنه يجب أن تكون الأغنية التي يعيد غنائها لأي من المطربين الكبار تلائمه وتلائم شخصيته ولونه الغنائي، موضحًا: «في ذلك الوقت كنت في أمس الحاجة لأن يساندني الإعلام ويلقي علي الضوء ويشجعني».