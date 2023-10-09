تكريم مندوب الاتحاد الدولي للرماية على هامش البطولة الأفريقية بالقاهرة

حرص اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، على تكريم روبرت فرنشاك المندوب الفني للاتحاد الدولي للرماية، والمشرف على البطولة الأفريقية للرماية الـ16، التي أقيمت بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة

أكد حسني، أن فرنشاك ساهم بشكل مميز وبالتعاون مع مسؤولي الاتحاد المصري للرماية في خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة، مشيدا بنتائج الفراعنة خلال منافسات البطولة، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وهو ما انعكس على حصيلة الميداليات في المنافسات.

وارتفعت حصيلة مصر في البطولة الأفريقية إلى 38 ميدالية، بواقع 20 ذهبية و7 فضيات و11 برونزية، ليتصدر الرماة المصريون الترتيب العام لجوائز البطولة.

فرحة مصرية بتأهل 11 راميا للأولمبياد بباريس

أعرب حسني عن سعادته بتأهل 11 راميا مصريا لأولمبياد باريس 2024، مؤكدا أن هذا الإنجازات لم تأت من فراغ، لكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب.

يذكر أن البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.