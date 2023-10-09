حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة في بركة السبع

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في المنوفية، بحملات لغلق سناتر الدروس الخصوصية غير المرخصة في قرى المركز، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

غلق السناتر في مركز بركة السبع

وقال اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، في بيان للوحدة المحلية، إنه تم تنفيذ حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية الغير مرخصة والمنشآت المخالفة وفق التعليمات الصادرة، مؤكداً إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مركز الشرطة.

تأتي الحملات علي سناتر الدروس الخصوصية، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، حيث تقوم الوحدة المحلية ببركة السبع بحملات مستمرة وتحرير مخالفات فورية تجاه المخالفين.

توزيع حلوى المولد على الطلاب

علي صعيد آخر، وفي لفتة إنسانية كريمة، بحضور اللواء وليد البيلي، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، ومحمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم، تم توزيع حلوي المولد علي جميع تلاميذ وطلاب مدرستي التربية الفكرية والنور للمكفوفين.