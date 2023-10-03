سقوط أمطار خفيفة على «بلطيم» وسيارات الوحدة المحلية تسحب المياه

شهدت مدينة «بلطيم» في محافظة كفر الشيخ، سقوط أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء، في ظل أجواء خريفية معتدلة، إذ سجلّت درجات الحرارة العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية، وبلّغت سرعة الرياح 32 كيلومترًا في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

رئيس مدينة «بلطيم» يتابع عمليات سحب مياه الأمطار

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والتأكيد أيضًا على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات صرف مياه الأمطار، والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

استعداد «كفر الشيخ» لمواجهة فصل الشتاء

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بالاستعداد لمواجهة فصل الشتاء، خلال خطة تم وضعها لمجابهة موسم الأمطار والسيول، مكلفًا مدير عام غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ورؤساء جهات المرافق المعنية، بالالتزام بالتكليفات المحددة لكل فريق، إضافة للتعاون مع كل الجهات المعنية.